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В ПА НАТО приняли доклад по Украине

Комментариев: 2
Документ, подготовленный Канадой, касается войны на Донбассе, реформ и свободы слова в Украине.
Заседание ПА НАТО
Заседание ПА НАТО
facebook.com/cherneve
 
Парламентская ассамблея НАТО в воскресенье, 13 октября, приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook.
 
"В нем (докладе - ред.) нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ: российско-украинской войны, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова", - уточнил Чернев.
 
Он подчеркнул, что украинская делегация предложила правки, которые касались терминологии и ситуации с реформами в Украине, и они были учтены.
 
"За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Так что евроатлантическое сообщество должно об этом узнать", - отметил глава делегации.
 
В ходе обсуждения Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.
 

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Теги: Канада, донбасс, реформы, Украина-НАТО, доклад
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.10.2019, 07:18
Оценка:  -1
VSHIVANKA
УЖЕ И ДОКЛАДЫ ЗА НИХ ПИШУТ.....
ВЕЗДЕ НА ХАЛЯВУ , НЕ ТУШКОЙ ТАК ЧУЧЕЛКОМ....
НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ....
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ....
tamarakoren    14.10.2019, 07:43
Оценка:  -1
tamarakoren
ко-ко-ко )))
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