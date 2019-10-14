На границе с Крымом устроили пикет

Пикет прошел на пункте пропуск Чонгар.

Активисты устроили пикет на пропускном пункте Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает лидер движения Суспільство майбутнього Евгений Карась в своем телеграм-канале.

Читай также: Зеленский заявил, что у него уже аллергия на слово "капитуляция"

14 октября были развернуты баннеры с надписями "Сначала Крым, потом Донбасс" и "Крымчанин, жди Украину".

"Мы хотим донести миру, Крыму, Украине несколько ироничных мессенджей. В первую очередь, "формула Штайнмайера", о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – написал Карась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине анонсировали перевозки пассажиров в Крым.