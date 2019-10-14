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На границе с Крымом устроили пикет

Комментариев: 5
Пикет прошел на пункте пропуск Чонгар.
Пикет возле Чонгара
Пикет возле Чонгара
t.me

Активисты устроили пикет на пропускном пункте Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает лидер движения Суспільство майбутнього Евгений Карась в своем телеграм-канале.

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14 октября были развернуты баннеры с надписями "Сначала Крым, потом Донбасс" и "Крымчанин, жди Украину".

"Мы хотим донести миру, Крыму, Украине несколько ироничных мессенджей. В первую очередь, "формула Штайнмайера", о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – написал Карась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине анонсировали перевозки пассажиров в Крым.

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Теги: Крым, Россия, Украина, пикет
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    14.10.2019, 18:15
Оценка:  -7
fkrfyfan
А чего зассали "админграницу" перейти, раз такие смелые?
ЗаУкраїну    14.10.2019, 18:13
Оценка:  -6
ЗаУкраїну
Ни разу не было слышно чтобы даже чистые украинцы которые остались в Крыму, чего бы то там заявляли против России. Довольные как слоны после бани, что избавились от бандеровцев.
Дратутий    14.10.2019, 18:21
Оценка:  +1
Дратутий
москворылый, а кто это, "чистые украинцы"??
Духовный_скреп    14.10.2019, 18:05
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Прикольно.Молодцы.Опять у лапотных пуканы гореть будут от злости)))
ЗаУкраїну    14.10.2019, 18:11
Оценка:  -7
ЗаУкраїну
духовноубогий, к чему эти потуги?
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