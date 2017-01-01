На Донбассе за сутки двое погибших и пять раненых

Враг два раза открывал огонь в пункте разведения сил Золотое-4 – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

У ВСУ снова потери Генштаб ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 октября, и с начала нынешних суток 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли два бойца ВСУ, четыре получили ранения, еще один – боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 16 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки (пять раз), Авдеевки (трижды), Водяного (трижды), Новогнатовки (дважды), Опытного, Павлополя (дважды), Новотроицкого (дважды), Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского (дважды), Золотого (дважды), Травневого.

С начала нынешних суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня – неподалеку Лебединского и Водяного. Военнослужащие ООС не пострадали.

Напомним, за сутки 15 октября сепаратисты 25 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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