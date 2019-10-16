Польша намерена криминализировать сексуальное образование
Учителя, которые дают уроки сексуального образования в польских школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет, согласно новому законопроекту, который получил поддержку партии власти "Право и справедливость (PiS).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
Читай также: Пожилой педофил, развращавший подростков под Сумами, найден мертвым
Согласно проекту, предназначенному для предотвращения "педофилии", такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности". Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.
"Это больная идея", - заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.
Напомним, PiS выиграла парламентские выборы в выходные, кампанию она вела, используя гомофобную и националистическую риторику.
Как сообщалось в сентябре 2018, полиция привлечет к ответственности родителей 12-летних девочек, которые снялись в фотосессии для рекламы элитного белья.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram