Пожилой педофил, развращавший подростков под Сумами, найден мертвым

Преступник соблазнял подростков деньгами.

В Сумской области пожилой мужчина, который был обвинен в развращении двух подростков, скончался у себя дома.

Об этом сообщают “Факты“ со ссылкой на полицию Сумской области.

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72-летний пенсионер должен был предстать перед судом. Он являлся фигурантом дела о развращении нескольких школьников. Ребятам от 14 до 15 лет. Мужчина предлагал им деньги в обмен на действия сексуального характера.

Умерший пенсионер свою вину признал полностью и был готов отбывать наказание. Ему было объявлено о подозрении, но задерживать его не стали с учетом пожилого возраста.

Полиция не обнаружила на трупе следов насильственной смерти.

Как сообщалось 9 октября, под Сумами 72-летний мужчина развращал мальчиков.

Ранее, 8 сентября в Виннице повесился мужчина, снимавший приемных детей в порно. Мальчику 5 лет, девочке 3 годика.

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