Под Харьковом женщина похитила ребенка своего любовника

Настоящая драма двух влюбленных закончилась похищением ребенка.

В Харьковской области женщина похитила школьницу. Об этом сообщает портал Рoliteka.

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По предварительной информации, жительница Куприянского района решила похитить 9-летнюю девочку. Женщина встретила школьницу на автобусной остановке, а перед этим угрожала ее матери. Злоумышленница затащила девочку в машину и увезла.

Между тем, похитив ребенка, женщина передумала. Она проехала около километра и остановилась возле дома девочки. Школьница убежала домой со слезами на глазах. Ее мать обратилась в полицию.

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Оказалось, что отец девочки на данный момент сидит за решеткой. Похитительница является его любовницей. Женщина неоднократно угрожала семье любовника и даже решилась на похищение ребенка.

Суд приговорил похитительницу к одному году условного наказания и обязал заплатить около 20 тысяч судебных издержек.

Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.

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