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На львовской Фабрике еды отравились восемь человек

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Пострадавшие с симптомами острого энтероколита госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Восемь посетителей Фабрики еды были госпитализированы с отравлением
Восемь посетителей Фабрики еды были госпитализированы с отравлением
objor.com

Семь человек с пищевым отравлением госпитализированы во Львове и один - в Новояворовске на Львовщине после посещения заведения Фабрика еды. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает департамент здравоохранения Львовской ОГА.

"По состоянию на 11:00 17.10.2019 года во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы семь человек, в инфекционное отделение Новояворовской РБ имени Ю.Липы - один человек. Состояние пациентов средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, первые пациенты с симптомами острого энтероколита попали в больницу 14 октября. 

Сейчас все пострадавшие проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины.

Ранее сообщалось, что в училище Конотопа произошло массовое отравление. В больницу с признаками пищевого отравления попали 11 учеников.

Также в Ровенской области 11 человек отравились в кафе, у четырех госпитализированных больных выделена сальмонелла.

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Теги: еда, Львов, кафе, отравление
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Источник: korrespondent.net

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