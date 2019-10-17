"Слуга народа" попросил у Киева восемь квартир

Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".

Депутат от Слуги народа попросил у Киева восемь квартир

Народный депутат от Слуги народа Богдан Торохтий написал обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" восьми помощникам нардепа. Об этом сообщает BIHUS.info в четверг, 17 октября.

"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении Торохтия.

Напомним, что ранее "слуга народа" стал героем поста Супрун о геморрое. Ульяна Супрун проиллюстрировала пост о геморрое фотографией нардепа от Слуги народа Александра Дубинского.

Также сообщалось, что в Слуге народа новый скандал из-за переписки нардепа. Депутат-мажоритарщик от Слуги народа прямо в сессионном зале Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Глава фракции Арахамия заговорил о санкциях к нардепу из-за его скандальной переписки.

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