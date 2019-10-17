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"Слуга народа" попросил у Киева восемь квартир

Комментариев: 5
Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".
Депутат от Слуги народа попросил у Киева восемь квартир
Депутат от Слуги народа попросил у Киева восемь квартир

Народный депутат от Слуги народа Богдан Торохтий написал обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" восьми помощникам нардепа. Об этом сообщает BIHUS.info в четверг, 17 октября.

"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении Торохтия.

 
 

Напомним, что ранее "слуга народа" стал героем поста Супрун о геморрое. Ульяна Супрун проиллюстрировала пост о геморрое фотографией нардепа от Слуги народа Александра Дубинского.

Также сообщалось, что в Слуге народа новый скандал из-за переписки нардепа. Депутат-мажоритарщик от Слуги народа прямо в сессионном зале Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Глава фракции Арахамия заговорил о санкциях к нардепу из-за его скандальной переписки.

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Теги: Киев, депутаты, Рада, Верховная Рада, нардеп, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Letohradek    17.10.2019, 21:00
Оценка:  0
Letohradek
Прошлая власть наживалась на крови ...
Вопрос зэбилам - а нынешняя пьет чай без сахара и заварки?
Мухоморище    17.10.2019, 20:46
Оценка:  +3
Мухоморище
Помощникам нардепов)))А хлебальники у помощников,блть,не лопнут?Воинам-героям,это я ещё понимаю...
Хулиганка*    17.10.2019, 20:48
Оценка:  -2
Хулиганка*
нах в Киеве эти воЕны? лучше уж нардепы
bertal    17.10.2019, 20:38
Оценка:  -2
bertal
Правильно сделал - пусть Киевляне начнут шевелиться, раз выбрали эти отбросы, такими темпами выборы президента и рады в 2020г.
bertal    17.10.2019, 21:15
Оценка:  0
bertal
новые выборы))))
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