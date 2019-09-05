Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“СН - спрячь напрочь”: Депутаты придумали, как прятать телефоны от объективов

Комментариев: 2
Грустный опыт Криворучкиной повлиял на ее коллег.
Депутаты прячут телефоны
Депутаты прячут телефоны
facebook.com/varvarakvitka

Многие депутаты в Верховной Раде девятого созыва еще не могут осознать того, чтоб каждое их действие отслеживается журналистами, фотографами и операторами.

Читай также: "Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ

После инцидента с интимной перепиской Елены Криворучкиной из “Слуги народа”, ее коллеги решили прятать телефоны от объективов.

Забавное фото выложила у себя на Facebook журналист Варвара Квитка.

Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: Слуга Народа - Елена Криворучкина- Округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Аликсийчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник. 12+, - подписала фото журналистка.

Читай также: "Это была личная переписка": Радуцкий объяснил свои слова о Супрун

На фотографии запечатлены названные выше депутаты, которые умело прячут свои гаджеты от любопытных фотографов. Используют разные способы.

Интересно, что пост прокомментировала нардеп Лада Булах.

Если я пытаюсь дистанционно советовать мужу, как сбить дочери температуру и чем обезболить ушную боль, то должна делать это публично? - спросила она.

На что Квитка ответила, что все хорошо и пусть малышка выздоравливает.

Напомним, нардеп засветила в Раде интимную переписку. Криворучкина назвала слив фото ее интимной переписки вмешательством в личную жизнь.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: переписка, скандал, телефоны, объективы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    05.09.2019, 10:38
Оценка:  0
Letohradek
Эти уроды`, когда шли во власть, заверяли своих избирателей, что теперь будет все иначе, чем было при Порошенко ...
Слово зэбилам!
Said-diamond777    05.09.2019, 10:15
Оценка:  0
Said-diamond777
партия зеленых кнопочек
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь