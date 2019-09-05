“СН - спрячь напрочь”: Депутаты придумали, как прятать телефоны от объективов

Грустный опыт Криворучкиной повлиял на ее коллег.

Многие депутаты в Верховной Раде девятого созыва еще не могут осознать того, чтоб каждое их действие отслеживается журналистами, фотографами и операторами.

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После инцидента с интимной перепиской Елены Криворучкиной из “Слуги народа”, ее коллеги решили прятать телефоны от объективов.

Забавное фото выложила у себя на Facebook журналист Варвара Квитка.

Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: Слуга Народа - Елена Криворучкина- Округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Аликсийчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник. 12+, - подписала фото журналистка.

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На фотографии запечатлены названные выше депутаты, которые умело прячут свои гаджеты от любопытных фотографов. Используют разные способы.

Интересно, что пост прокомментировала нардеп Лада Булах.

Если я пытаюсь дистанционно советовать мужу, как сбить дочери температуру и чем обезболить ушную боль, то должна делать это публично? - спросила она.

На что Квитка ответила, что все хорошо и пусть малышка выздоравливает.

Напомним, нардеп засветила в Раде интимную переписку. Криворучкина назвала слив фото ее интимной переписки вмешательством в личную жизнь.

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