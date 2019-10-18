РФ готовится к агрессии вдоль всей границы - Генштаб
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Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью “Тиждень“.
По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.
Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии, - сказал он.
Напомним, РФ хочет выйти из соглашения о наказании военных преступников. В украинском МИДе говорят, что российское руководство стремится избежать ответственности за свои преступления.
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Дебальцево за пару недель таки взяли по прямому приказу Путина, но с большими потерями (потом Путин засекретил военные потери россии за границей своим указом).
Оккупанты ...
Ихтемнет ...
Это ж не россия оккупировала в 2014 кырм и Донбасс ... это Китай наверное.
Путин ведь не лживое Хyйло, а российская массовка (которой он это парит) - не "хоморагулес"?
"... ведутЬся..." - алень, он и есть алень!
Крым с Донбассом вы ж типа не оккупировали, наци неопределенного пола многостаночное?
ПИЗДУЙ НА ФРОНТ , ПОКА ЩЕНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ ВМЭРЛА !!! )))
быдляк ольгинский, ты чего за юбкой прячешься, нацик убогий?
Сам много украинцев убил за бюджетные рублики на Донбассе? Тебя ж одного на роту хватит, говно многостаночное
Путинским наци смешно все это кровавое говно из россии и опущенный Донбасс с миллионами местных ...
Р.С. были случаи в медицине, когда при падении мозги вставали на место, но редко.
нахyй пшел,
шизоид-укринофоб со своим сезонным обострением
... мегаконченый баклан, все пос себе меряет
Антибес=Boxerogos, msaxxter, lyuterr,
МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць ...
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Мистериокс, Рулевой ...
и десятки других ников всего одного бота
ЭТО РАЗНЫЕ ЛЮДИ....)))