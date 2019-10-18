РФ готовится к агрессии вдоль всей границы - Генштаб

ВСУ в ответ готовятся к отражению атаки по всей границе от Беларуси до оккупированного Крыма.

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Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью “Тиждень“.

По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии, - сказал он.

Напомним, РФ хочет выйти из соглашения о наказании военных преступников. В украинском МИДе говорят, что российское руководство стремится избежать ответственности за свои преступления.

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