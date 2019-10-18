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РФ готовится к агрессии вдоль всей границы - Генштаб

Комментариев: 44
ВСУ в ответ готовятся к отражению атаки по всей границе от Беларуси до оккупированного Крыма.
РФ готовится к агрессии вдоль всей границы - Генштаб
РФ готовится к агрессии вдоль всей границы - Генштаб
Фотоархив Минобороны

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Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью “Тиждень“.

По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии, - сказал он.

Напомним, РФ хочет выйти из соглашения о наказании военных преступников. В украинском МИДе говорят, что российское руководство стремится избежать ответственности за свои преступления.

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Теги: Генштаб, Россия, ВСУ, российская
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Комментариев (44)
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Колишній-східняк    18.10.2019, 12:34
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Мышебратья никак не успокоятся. что кто хочет жить не их лекалам.
Антибес    18.10.2019, 12:31
Оценка:  -4
Антибес
Кстати есть инфа что старушка Виолетта в 2015-м помогла своей матери Ирине Михайловне Галутиной раньше времени отправиться в мир иной.А её квартиру-себе.Эта бабушка реально опасна для общества!
Антибес    18.10.2019, 12:28
Оценка:  -4
Антибес
И снова полоумная старушка не разочаровала!Ведь ник Lyonya_Space то же её.У этой умалишённой пенсионерки с вавкой в голове,ников на БМ минимум 50.С них и"толпу"делает и оценки"правильные"стави т.И при этом она верещит что все вокруг многоликие.Шизофрения,однако...)) )))))))))
Da-Gabon    18.10.2019, 12:21
Оценка:  -8
Da-Gabon
Замутили формулу Штайнмаера. Приезжают какие-то якобы патриоты, нарушают все планы. А если начать выполнение по особому статусу Донбаса? Опять припрутся драные нац. батальоны, с криком ПЕРЕМОГА! (которой они в жизни не видели) начнут зачистки. Армия РФ за полдня все зачистит обратно.
WTF2wtf    18.10.2019, 12:25
Оценка:  +3
WTF2wtf
РФ 5 лет там топчется ... и как результат только опущенный россиянами оккупированный Донбасс
WTF2wtf    18.10.2019, 12:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Хотя под Иловайском россияне наших немало расстреляли (даже раненых добивали),
Дебальцево за пару недель таки взяли по прямому приказу Путина, но с большими потерями (потом Путин засекретил военные потери россии за границей своим указом).

Оккупанты ...
Люблю_Украину    18.10.2019, 12:12
Оценка:  -8
Люблю_Украину
Как правильно писать? Россия напала "на Украину" или "в Украину"? Я чет запутался?
Бигсэм    18.10.2019, 12:12
Оценка:  -5
Бигсэм
Что-то Россия туго раскачивается, уже пять лет, как готовится. Интересно, кто-то ещё ведется на эту лабуду?
Люблю_Украину    18.10.2019, 12:13
Оценка:  -9
Люблю_Украину
в том -то и дело, ведуться около 50% хоморагулеус
WTF2wtf    18.10.2019, 12:17
Оценка:  +4
WTF2wtf
Так ведь танки из шахт ...
Ихтемнет ...
Это ж не россия оккупировала в 2014 кырм и Донбасс ... это Китай наверное.
Путин ведь не лживое Хyйло, а российская массовка (которой он это парит) - не "хоморагулес"?
Lyonya-Space    18.10.2019, 12:21
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Алень кацапский, выучи свой родной язык! Выучи, когда в глаголах пишется мягкий знак, а когда нет!
"... ведутЬся..." - алень, он и есть алень!
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:11
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ШЁЛ ШЕСТОЙ ГОД " ВОЙНЫ " С РОССИЕЙ , А ОНА ТАК И НЕ ПРИШЛА.....)))
WTF2wtf    18.10.2019, 12:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский, а чего тогда бюджет россии платит тебе за упоротый нацистский срач?
Крым с Донбассом вы ж типа не оккупировали, наци неопределенного пола многостаночное?
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:21
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЧЁ ТЫ СКУЛИШЬ ТУТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ?!
ПИЗДУЙ НА ФРОНТ , ПОКА ЩЕНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ ВМЭРЛА !!! )))
WTF2wtf    18.10.2019, 12:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
FPN,
быдляк ольгинский, ты чего за юбкой прячешься, нацик убогий?
Сам много украинцев убил за бюджетные рублики на Донбассе? Тебя ж одного на роту хватит, говно многостаночное
nelci    18.10.2019, 12:03
Оценка:  -6
nelci
Русские идут, русские идут, ...был такой американский генерал который с такими словами выбросился в окно из своего кабинета на 17 этаже!
WTF2wtf    18.10.2019, 12:05
Оценка:  +2
WTF2wtf
А что смешного в этой путинской войне, бот?
Путинским наци смешно все это кровавое говно из россии и опущенный Донбасс с миллионами местных ...
nelci    18.10.2019, 12:08
Оценка:  -4
nelci
Надо беречь своих генералов-не садить в кабинеты выше первого этажа!
Р.С. были случаи в медицине, когда при падении мозги вставали на место, но редко.
Антибес    18.10.2019, 12:00
Оценка:  -7
Антибес
В этой ветке старушка Виолетта представлена никами dimasvetik,Андрей и Богдан и wtf2wtf.Но можно не сомневаться,она ещё не с одного своего ника нассыт бредом.Её ведь на БМ целая"толпа"!)))))))))) ))
Антибес    18.10.2019, 12:03
Оценка:  -6
Антибес
И снова старушка не разочаровала!Ник Huper!-то же её.))))))))))))
WTF2wtf    18.10.2019, 12:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
КудлатыйКыць,
нахyй пшел,
шизоид-укринофоб со своим сезонным обострением

... мегаконченый баклан, все пос себе меряет
WTF2wtf    18.10.2019, 12:08
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тупой шизоид из раши бредит какой-то старушкой и лепит мне чужие ники ))

Антибес=Boxerogos, msaxxter, lyuterr,
МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць ...
WTF2wtf    18.10.2019, 12:10
Оценка:  +4
WTF2wtf
= BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Мистериокс, Рулевой ...
и десятки других ников всего одного бота
Люблю_Украину    18.10.2019, 12:17
Оценка:  -5
Люблю_Украину
пацаны вы че админы Бигмира что ли?)
Антибес    18.10.2019, 12:20
Оценка:  -7
Антибес
Старушка,вот это у тебя бомбануло!Но зачем ты снова кучу левых ников написала,которые ко мне не имеют ни малейшего отношения?Или это твои ники,шизофреничка?))))))))))) ))
Huper!    18.10.2019, 12:04
Оценка:  +6
Huper!
то что бойко набрал около 15% не означает, что на вас охота не открыта
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:13
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ОШИБАЕШЬСЯ , СТИЛЬ ПИСЬМА НЕ ТОТ.......
ЭТО РАЗНЫЕ ЛЮДИ....)))
dimasvetik    18.10.2019, 11:52
Оценка:  +5
dimasvetik
Если они рискнут, то могут остаться с разбитым корытом
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