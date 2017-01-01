Вступила в силу отмена госфинансирования партий, не вошедших в парламент

Закон сегодня вступил в силу.

Сегодня в Украине вступили в силу нормы касательно отмены государственного финансирования партий с поддержкой 2-5% голосов избирателей. Соответствующие изменения предусматривает закон № 140-IX.

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Кроме того, данный закон отменил государственное финансирование партий, которые набрали от 2 до 5% голосов избирателей на парламентских выборах.

Помимо вышеупомянутого, объемы государственного финансирования политсил, которые по итогу парламентских выборов прошли парламент, сокращены вдвое.

Напомним, депутаты отменили госфинансирование непарламентских партий. Народные депутаты во втором чтении приняли в целом проект закона №1029, поданный президентом Владимиром Зеленским. Документ отменяет государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах.

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