Гладковский рассказал, как его задержали

Бывший заместитель секретаря СНБО заявил во время суда, что ни от кого не прятался и считает, что силовики нарушили его права и закон.

Высший антикоррупционный суд рассматривает жалобу о незаконном задержании и избирает меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО, президенту корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому, сообщает Украинская правда.

Во время судебного заседания Гладковский заявил: "То, что произошло вчера, несмотря на то что у меня были билеты назад и не было никаких проблем выяснить ситуацию, задержание все же произошло, что я считаю нарушением моих прав и нарушением закона. Я уже написал жалобу на генерального прокурора Украины. В связи с этим я начал досрочное голодание, пока истина не будет выяснена...".

В аэропорту, по его словам, Гладковский должен был вылететь в Рим, а оттуда уже добираться в Брюссель вечерним самолетом. Использовал для этого зал официальных делегаций, который заказал заранее.

"На автобусе мы выехали к самолету, но к сожалению кто-то сказал, что по техническим причинам самолет задерживается и нас вернули в зал официальных делегаций. Потом мне сказали, что "к вам есть проблемы у пограничников". Я тогда вызвал начальника смены. Он попросил паспорт и за 10 минут его вернул. Сказал, что ко мне вопросов нет, но уже самолет, простите, вылетел. Поэтому и произошло то, что произошло. Я был вынужден добираться до города. Перебронировал билеты на другой самолет", - рассказал Гладковский.

"У меня было 2-3 часа и я использовал это время для других дел, для того чтобы вернуться в аэропорт и улететь. Сообщил об этом тем же пограничникам, то есть ни от кого не скрывался. Сказал, что с пониманием отношусь к проблеме, потому что сталкиваюсь с этим уже последние 8 месяцев, когда меня проверяют", - добавил он.

Экс-чиновник также уточнил, что собирался в Брюссель на выставку World Bus и планировал возвращаться 25 октября.

Отметим, что Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в деле Гладковского до 12:00 19 октября. Также Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

Накануне Олегу Гладковскому объявили подозрение по двум статьям.

Ранее Порошенко назвал ошибкой назначение своего соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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