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В ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко

Комментариев: 7
Подозрение бывшему президенту смогут предъявят, когда будет достаточно доказательств, сообщил генпрокурор.
ГПУ предъявит Порошенко подозрение, когда докажет его вину
ГПУ предъявит Порошенко подозрение, когда докажет его вину

Подозрение нардепу, пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".

Как сообщалось, накануне адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что прокуратура Панамы два месяца проверяла данные, которые предоставил Портнов, и решила закрыть дело.

Напомним, в мае Портнов опубликовал документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний Порошенко.

 

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Теги: Генпрокуратура, Порошенко, ГПУ, генпрокурор, Петр Порошенко, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Антибес    19.10.2019, 10:37
Оценка:  -1
Антибес
У Рябого в шапке скорее вторая голова вырастет,чем он засадит своего хозяина Педю.
bertal    19.10.2019, 10:23
Оценка:  0
bertal
А переворота недостаточно? - уроды
Андрей_и_Богдан    19.10.2019, 10:35
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Переворот если и был, то исключительно в недоразвитой голове таких как ты!
Антибес    19.10.2019, 10:39
Оценка:  +1
Антибес
Потрохоботы прекрасно знают что в 2014-м был антиконституционный госпереворот,но методички образца того же года запрещают им об этом говорить.)))))
bertal    19.10.2019, 10:47
Оценка:  0
bertal
хорошо не переворот, а узурпация власти- так вам дебилам более доходчиво?
Asmo    19.10.2019, 11:14
Оценка:  0
Asmo
Переворот после которого остается главный законодательно-исполнительный орган в стране в том же составе - парламент и через полгода происходят выборы президента с наблюдателями от всех цивилизованных стран, Ельцин на танке смеется с вас идиотов )
Asmo    19.10.2019, 11:17
Оценка:  0
Asmo
Хотя глупых кацапетов можно и понять, у них как не царя убьют, так Ельцин на танке по белому дому стреляет, по другому там власть не меняется и они думают, что так везде
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