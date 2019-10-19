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На Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов

Комментариев: 1
В течение недели сотрудники ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.
Спасатели ГСЧС обследовали 63 гектара территории
Спасатели ГСЧС обследовали 63 гектара территории
facebook.com/pressjfo.news

В зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов. В пунктах оказания помощи, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 933 лицам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвались военные. В зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва ранен один военнослужащий, еще один - получил взрывную травму.

На Донбассе около 700 тысяч гектаров земли заминированы - Минобороны

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Теги: мины, донбасс, спасатель, мина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    19.10.2019, 14:06
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
без костюмов, без техники, даже без собак, смертнички)))))))))))
и они же в других местах ставят, твари
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