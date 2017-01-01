Под Николаевом в ДТП погиб 25-летний полицейский

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Погибшему Игорю было всего 25 лет Фейсбук

В субботу, 19 октября, в ДТП в Николаевской области погиб 25-летний полицейский сержант Игорь Озеров. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Ночью, 19 октября, патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное“ – говорится в сообщении.

Игорь вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году. Он с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря – отметили в полиции



Ранее под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

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