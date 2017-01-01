Семья Гладковского внесла за него залог в 10,6 млн грн, - СМИ

Появилась информация о залоге.

За экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который фигурирует в громких уголовных дела касательно крупных хищениях в оборонке, внесли залог.

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Об этом сообщает Telegram-канал UN - сливы и груши.

По информации ресурса, залог за Гладковского внесла его семья. Сумма залога - 10,6 млн грн.

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Сейчас идет процесс оформления соответствующих документов, но сам Гладковський еще в СИЗО.

Между тем, пока адвокат Гладковского не подтверждает данной информации, как и правоохранительные органы.

Напомним, адвокат заявил, что за Гладковского внесут залог. Залог внесут 21 октября, утверждает защита. Залог внесут только в понедельник в связи с процедурными требованиями.

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