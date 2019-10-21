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Электронный браслет, жена и адвокат: Гладковский вышел из СИЗО

Комментариев: 4
Семья заплатила залог в сумме 10,6 млн грн.
Гладковский вышел из СИЗО
Гладковский вышел из СИЗО
УП

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого подозревают в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок, вышел из СИЗО под залог.

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Об этом сообщает Украинская правда с места событий.

Возле СИЗО Гладковского ждала жена и адвокат. Все они дали краткий комментарий журналистам, которые собрались на месте событий.

Буду защищать свою честь и достоинство, - сказал Гладковский журналистам.

Также ситуацию прокомментировал адвокат бывшего топ-чиновника.

Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены ... Будем дальше выполнять другие части постановления суда, а именно нужно сдать паспорта, - заявил адвокат Руслан Волынец.

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Кроме того, представитель Гладковского объяснил, почему тот отказался отвечать на вопросы журналистов. По словам адвоката, это связано с плохим самочувствием его подзащитного. Защитник подтвердил, что Гладковський придерживается голоданиена протяжении 5 дней.

На Олега Гладковского надели электронный браслет, который отслеживает его передвижения. По словам адвоката, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

Гладковський, по словам Волынца, считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям, нет.

Напомним, семья Гладковского внесла за него залог в 10,6 млн грн. Появилась информация о залоге.

 

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Теги: Гладковский, СИЗО, Волынец
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Комментариев (4)
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MNI1957    21.10.2019, 17:37
Оценка:  +2
MNI1957
о какой чести,он там говорит?
colavova    21.10.2019, 17:09
Оценка:  -2
colavova
дело передать в Черниговский суд))
T-REX2    21.10.2019, 16:39
Оценка:  +1
T-REX2
Жаль,что не вперед ногами
colavova    21.10.2019, 17:11
Оценка:  -3
colavova
не переживай, у тебя всё впереди...
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