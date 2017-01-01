В аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана

Авиаперевозчики в частном порядке решили отменить вылеты в Рим, Берлин и Варшаву из-за тумана.

Из-за густого тумана над столицей в аэропорту Киев (Жуляны) были отменены утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву. Согласно информации на онлайн-табло, свои рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт Фьюмичино). Об этом сообщили в аэропорту theБабелю.

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Авиаперевозчики в частном порядке решили отменить вылеты. Также задерживается рейс M9318W (Мотор Сич) в Днепр, который должен был вылететь в 9:00. Вылет ожидается в 10:00. Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт Борисполь (вылет в 8:30), организовав трансфер. Пассажиры других отмененных авиарейсов ожидают перенаправления.

Напомним, аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака. Аэропорт приостановил работу терминалов из-за обработки близлежащих полей амиаковместительными веществами.

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