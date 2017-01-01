Загрязненный воздух: Супрун поведала 9 способов защиты от смога

Повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью.

В сети распространяются сообщения о крайне опасном уровне загрязнения воздуха вредными веществами. Особое внимание привлекли показатели высокой концентрации CO (окиси углерода или угарного газа), который показал сервис Windy и другие сервисы мониторинга воздуха.

Есть целый ряд способов защитить себя и своих близких от вредного влияния загрязненного воздуха.

Об этом написала бывшая и.о министра здравоохранения Уляна Супрун на своей страничке в Facebook.

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Уровень СО в воздухе зависит от многих факторов. Основной его источник - выбросы от автомобилей. Атмосферное содержание оксида углерода в типичных городских районах составляет около 10 промилле (частей на миллион), примерно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом. В районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промилле.

Если движение воздуха в регионе с высокими выбросами CO ограничено, газ может накапливаться в воздухе на земле. Воздух может застаиваться вертикально, в результате температурных инверсий, и горизонтально, из-за особенностей местности или застойных метеорологических условий. Застой также может вызывать низкая скорость ветра.

СО имеет типичную “продолжительность жизни“ в атмосфере Земли, составляет несколько месяцев. Впоследствии газ реагирует с кислородом (O2), образуя углекислый газ (СО2).

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Повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода. Для младенцев, беременных женщин или людей с болезнями дыхательных путей это критично. Кроме того, высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания.

Нормальным уровнем СО считается 40 мг / метр кубический. Таким воздухом можно дышать 8:00. Верхний допустимый порог загрязнения - это 200 мг / метр кубический. Такие данные получены с учетом последствий для сердечно-сосудистой системы. На работе такой уровень может быть до 55 мг/ метр.

На уровень загрязнения может влиять изменение температуры в течение суток. В ночное время, а чаще в холодные ночи (что характерно для этого периода) между слоями прохладнее воздуха образуется теплый слой воздуха. Это называется температурной инверсией.

К сожалению, в Украине организация и методология мониторинга качества атмосферного воздуха не соответствует стандартам ЕС.

Что делать, чтобы уменьшить риски:

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Не курите листьев. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В нем живут полезные насекомые, и оно помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль. Если же листья загрязненный выхлопными газами, используйте тот компост для выращивания декоративных растений. Иногда ничего не делать - лучшее решение.

Не жгите стерню и сухостой.

Это разрушает почвы и убивает в огне живых существ, которые населяют. Не только ежики и птички заслуживают сохранения жизни. Ящерицы, черви и почвенные микроорганизмы нужны, чтобы экосистема жила и работала.

Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.

Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.

Покупать медицинские маски не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Делайте дома влажную уборку.

Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.

НЕ грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.

Бросьте курить. Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит. Вам что, мало загрязненного воздуха?

В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах.

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Сейчас мы можем сократить выбросы СО собственными силами - ограничить сжигание горючего дома, в электрогенераторах, не жечь листья, торфяники и сухостой, не курить, и ограничить пользование автотранспортом. Городам нужна реорганизация транспортной структуры, которая уменьшала бы заторы на дорогах и поощряла людей ездить общественным транспортом.

Как сообщалось 22 октября, уровень оксида углерода в воздухе в Украине не превышает предельно допустимую норму. Оснований для беспокойства граждан нет. Об этом на брифинге заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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