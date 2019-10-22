Резкое ухудшение воздуха в Киеве является обычным осенним смогом - Кульбида

Сейчас в небе над столицей можно видеть "обычные концентрации загрязняющих веществ".

Уровень оксида углерода в воздухе в Украине не превышает предельно допустимую норму. Оснований для беспокойства граждан нет.

Об этом на брифинге заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Укринформ.

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“Оснований для беспокойства, имевших место недавно среди общественных организаций, и которые распространялись СМИ, нет. По данным наблюдений во всех наших больших городах, по оксиду углерода, скажу в общем, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, если сравнивать с предельно допустимой концентрацией, которая составляет 5 микрограммов на кубический метр“, - сказал Кульбида.

Он отметил, что только в таких городах, как, например, Днипро, Львов, Одесса, Каменка, произошло превышение предельно допустимой концентрации, но объяснил, что такое превышение характерно для осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет.

“Это обычный режим загрязнения оксида углерода. Еще есть превышение по некоторым другим параметрам, но снова же, незначительное“, - убеждает Кульбида.

Таким образом, уточнил он, можно сделать вывод, что “ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения атмосферного воздуха не произошло“.

“Это обычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются“, - отметил директор Укргидрометцентра.

Стоит отметитьь, что некоторые ресурсы накануне распространили информацию, что в последние дни воздух в Киеве сильно загрязнен. Так, по данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигает 161 при норме от нуля до 50.

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В свою очередь эксперты объяснили, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Также к загрязнению приводит сжигание травы и возгорание торфяников.

В то же время, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксирован.

Как сообщалось 21 октября, в Киеве еще несколько дней сохранится плохое качество воздуха, об этом сообщили в Управления КГГА по вопросам гражданской защиты.

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