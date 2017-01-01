Авария Ан-12: одного из пострадавших выписали из больницы

Всего в результате аварийной посадки самолета пострадали трое человек, пятерым выжить не удалось.

Одного из пострадавших в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом выписали из больницы, другие в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН во вторник, 22 октября, ссылаясь на пресс-службу львовского горсовета.

“На прошлой неделе одного выписали, в больнице осталось двое пострадавших. Один в травматологическом отделении, а другой в хирургическом. Оба в удовлетворительном состоянии”, сообщили в горсовете.

Как известно, правоохранители допросили трех пострадавших в результате падения транспортного самолета Ан-12 близ Львова.

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