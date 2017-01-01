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Авария Ан-12: одного из пострадавших выписали из больницы

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Всего в результате аварийной посадки самолета пострадали трое человек, пятерым выжить не удалось.
Двое пострадавших членов экипажа остаются в больнице
Двое пострадавших членов экипажа остаются в больнице
Одного из пострадавших в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом выписали из больницы, другие в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН во вторник, 22 октября, ссылаясь на пресс-службу львовского горсовета.
 
 
“На прошлой неделе одного выписали, в больнице осталось двое пострадавших. Один в травматологическом отделении, а другой в хирургическом. Оба в удовлетворительном состоянии”, сообщили в горсовете.
 
Как известно, правоохранители допросили трех пострадавших в результате падения транспортного самолета Ан-12 близ Львова.
 
Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.
 

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Теги: авиакатастрофа, Львов, самолет, Больница, авария
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Источник: korrespondent.net

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