В Одессе мать на двое суток оставила шестерых детей на улице
В Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам свидетелей инцидента, дети были почти голые и ели сырой лук. Дети отвечали взрослым, что их на улице оставила мать, но за ними ухаживает дядя. Двух младших детей отправили на обследование в больницу, остальных четырех – в приют. На берегу пруда, где дети периодически гуляли, остались их вещи: одежда, белье, подушки и пустой пакет из-под молока.
В то же время в социальной службе объясняют, что 32-летняя мать вместе с детьми жила в деревне Подольского района. В Одессу приехала на поиски работы, но из арендованного жилья семью выгнали. Мать собирает документы, чтобы забрать малышей.
Ранее сообщалось, что молодая мать избила младенца и ушла на свидание. После побоев девушка закрыла ребенка одного в комнате в общежитии и исчезла. Его обнаружили соседи, услышавшие громкий плач.
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