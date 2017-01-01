В Одессе мать на двое суток оставила шестерых детей на улице

Дети провели на детской площадке у пруда на окраине города двое суток под присмотром 16-летнего двоюродного брата.

Дети были почти голые и ели сырой лук Кадр из видео

В Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам свидетелей инцидента, дети были почти голые и ели сырой лук. Дети отвечали взрослым, что их на улице оставила мать, но за ними ухаживает дядя. Двух младших детей отправили на обследование в больницу, остальных четырех – в приют. На берегу пруда, где дети периодически гуляли, остались их вещи: одежда, белье, подушки и пустой пакет из-под молока.

В то же время в социальной службе объясняют, что 32-летняя мать вместе с детьми жила в деревне Подольского района. В Одессу приехала на поиски работы, но из арендованного жилья семью выгнали. Мать собирает документы, чтобы забрать малышей.

Ранее сообщалось, что молодая мать избила младенца и ушла на свидание. После побоев девушка закрыла ребенка одного в комнате в общежитии и исчезла. Его обнаружили соседи, услышавшие громкий плач.

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