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Под офисом президента митингуют за открытие рынка земли

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Около 30 фермеров и активистов устроили митинг под зданием офиса президента за открытие рынка земли.
Под офисом президента начался митинг за открытие рынка земли
Под офисом президента начался митинг за открытие рынка земли
УНН

Под зданием офиса президента собрались около 30 фермеров и активистов, которые требуют, чтобы Владимир Зеленский открыл рынок земли. Об этом сообщает УНН в четверг, 24 октября.

Протестующие утверждают, что боятся, что президент затормозит реформу, и они не смогут купить или продать землю.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели право распоряжаться своей землей: покупать ее, продавать, передавать по наследству и получать за пользование ею справедливую плату, а не так, как сейчас. Сейчас есть большой класс людей, которые наживаются на том, что нет никакого права распоряжаться землей, нет рынка земли и поэтому нет справедливой цены ни на аренду, ни на куплю-продажу. Это бьет постоянно по благосостоянию селян, это бьет по всей экономике страны", - отметил организатор акции Игорь Щедрин.

Напомним, что ранее в Минэкономики назвали требования МВФ по рынку земли. Международные кредиторы не возражают против ограничений иностранцам в продаже земли. Их единственное условие - детенезация рынка.

Стоит отметить, что разным опросам, примерно три четверти украинцев выступает против продажи земли в принципе. 

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Теги: протесты, Рынок земель, земля., Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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