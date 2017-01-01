Под офисом президента митингуют за открытие рынка земли

Около 30 фермеров и активистов устроили митинг под зданием офиса президента за открытие рынка земли.

Под зданием офиса президента собрались около 30 фермеров и активистов, которые требуют, чтобы Владимир Зеленский открыл рынок земли. Об этом сообщает УНН в четверг, 24 октября.

Протестующие утверждают, что боятся, что президент затормозит реформу, и они не смогут купить или продать землю.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели право распоряжаться своей землей: покупать ее, продавать, передавать по наследству и получать за пользование ею справедливую плату, а не так, как сейчас. Сейчас есть большой класс людей, которые наживаются на том, что нет никакого права распоряжаться землей, нет рынка земли и поэтому нет справедливой цены ни на аренду, ни на куплю-продажу. Это бьет постоянно по благосостоянию селян, это бьет по всей экономике страны", - отметил организатор акции Игорь Щедрин.

Напомним, что ранее в Минэкономики назвали требования МВФ по рынку земли. Международные кредиторы не возражают против ограничений иностранцам в продаже земли. Их единственное условие - детенезация рынка.

Стоит отметить, что разным опросам, примерно три четверти украинцев выступает против продажи земли в принципе.

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