На полигоне под Одессой ранены трое курсантов
Читай также: С начала войны на Донбассе от мин и других взрывных устройств пострадали 128 детей
Трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке) Одесской области.
Об этом сообщил начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, передает “Думская“.
Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по информации издания, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений).
“Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался“, - сказал Гуляк.
Читай также: Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР
Курсанты получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.
Как сообщалось, в марте на полигоне под Черниговом произошел мощный взрыв, ранило одного военнослужащего.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram