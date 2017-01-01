Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На полигоне под Одессой ранены трое курсантов

Комментариев: 0
Парни учатся в Одесской Военной академии.
Инцидент произошел во время полевого выхода
Инцидент произошел во время полевого выхода
mil.gov.ua

Читай также: С начала войны на Донбассе от мин и других взрывных устройств пострадали 128 детей

Трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке) Одесской области.

Об этом сообщил начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, передает “Думская“.

Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по информации издания, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений).

“Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался“, - сказал Гуляк.

Читай также: Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР

Курсанты получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.

Как сообщалось, в марте на полигоне под Черниговом произошел мощный взрыв, ранило одного военнослужащего.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ВСУ, полигон, взрыв, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь