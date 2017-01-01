На полигоне под Одессой ранены трое курсантов

Парни учатся в Одесской Военной академии.

Инцидент произошел во время полевого выхода mil.gov.ua

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Трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке) Одесской области.

Об этом сообщил начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, передает “Думская“.

Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по информации издания, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений).

“Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался“, - сказал Гуляк.

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Курсанты получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.

Как сообщалось, в марте на полигоне под Черниговом произошел мощный взрыв, ранило одного военнослужащего.

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