Речь идет не о жертвах боев, а о случайных находках взрывных устройств и замаскированных минах.

С начала войны на Донбассе от мин и других взрывных устройств пострадали 128 детей unicef.org

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С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны (ВОВ) на востоке Украины, по меньшей мере 38 детей погибло. Об этом говорится в исследовании, обнародованном представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

В отчете фонда указывается, что сейчас в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения проживает более 200 тыс. детей. Дети склонны собирать интересные, по их мнению, предметы как трофеи, в том числе с военных полигонов и мест боев.

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В ходе недавнего исследования ООНовцами были опрошены 39 семей, в которых дети стали жертвами несчастных случаев, связанных с минами или ВОВ на территории Донецкой и Луганской областей.

Среди опрошенных большинство несчастных случаев (15) произошло из-за того, что пострадавшие подбирали, разбирали, держали в руках или играли с ВОВ. Дети находили ВОВ или неустановленные взрывные устройства в свое свободное время. По меньшей мере десять детей принесли домой такое устройство, чтобы поиграть с ним, разобрать его или сделать памятный предмет (например, амулет), - говорится в отчете.

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При этом отмечается, что после получения травмы в результате несчастных случаев с минами, семьи таких детей чаще всего сталкиваются с проблемами приобретения/получения протезов, с отсутствием комплексной помощи в реабилитации, с отсутствием доступа к физической и функциональной реабилитации в сельских районах и с отсутствием психологической реабилитации как таковой.

Напомним, в Генштабе подсчитали, что за 5 лет на Донбассе обезврежено почти 255 тыс. мин.

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