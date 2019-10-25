В ЦИК обещают бороться с кандидатами-двойниками

Однако эффективному противодействию мешает несовершенство законодательства.

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Центральная избирательная комиссия будет проявлять нулевую толерантность к кандидатам-двойникам, которые пытаются запутать изибрателей. Об этом заявил глава Центризбиркома Олег Диденко в интервью изданию “Фокус“.

По его словам, в законодательстве не предусмотрен механизм противодействия технологии “двойников“, когда на выборы регистрируются кандидаты-однофамильцы известных политиков с целью отнять у тех голоса. Тем не менее, ЦИК намерен бороться с данным явлением:

На последних выборах комиссия сделала предупредительный шаг. Мы приняли разъяснения, согласно которым лица должны были указывать свою прежнюю фамилию в случае ее изменения вместе с датой такого изменения. Если они так не делали, это становилось основанием для отказа в регистрации. Кроме того, ЦИК при регистрации кандидатов применила практику нулевой толерантности к лицам, которые пытались вводить избирателей в заблуждение, - сказал Олег Диденко.

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Напомним, во время внеочередных парламентских выборов летом этого года в Луганской области один из кандидатов проиграл выборы из-за двойника.

Напомним, по подсчетам журналистов, шесть кандидатов от Слуги народа не попали в Раду из-за двойников. Технология по-прежнему очень эффективна в мажоритарных округах.

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