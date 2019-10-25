Нацкорпус требует от Зеленского гарантий

Члены Национального корпуса провели по Украине митинги против формулы Штайнмайера и выдвинули президенту требования по недопущению отвода войск и амнистий сепаратистам.

В пятницу, 25 октября, в Киеве и всех областных центрах Украины состоялась инициированная Национальным корпусом акция протеста Нет капитуляции. Время действовать, в ходе которой активисты выступали против реализации сценария, который предусматривает реализация "формулы Штайнмайера", сообщили в пресс-службе организации.

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В Нацкорпусе настаивают на встрече с Зеленским, от которого хотят получить гарантии недопущения отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и введение каких-либо антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО к установлению контроля Украины на всей территории Донбасса.

"Сотни участников всеукраинской мирной акции собрались под стенами облгосадминистраций в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Одессе, Черкассах, Северодонецке, Харькове, Виннице, Чернигове, Херсоне, Сумах, Николаеве, Конотопе и других городах", - сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

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Отмечается, что митингующие запустили в небо световые ракеты и держали баннеры с надписями: "Требования нации - нет капитуляции", "Зеленский, дай гарантии", "Ветераны против сдачи позиций".

"Раньше мы дали президенту Зеленскому 10 дней для того, чтобы он отреагировал на наши требования. Сегодня мы собрались под стенами облгосадминистраций, чтобы через губернаторов передать наши требования президенту. Чтобы он, наконец услышал, что несмотря на усталость от войны украинцы не хотят заканчивать войну отводом войск", - сказал во время митинга под стенами Киевской ОГА представитель Нацкорпуса Киевщины Алексей Бык.

Свое требования представители штабов вручили главам облгосадминистраций с тем, чтобы передать их президенту.

Ранее у Зеленского прокомментировали акции протестов. Формулу Штайнмайера в Офисе президента назвали "главным страхом", отметив при этом, что многие ее не понимают.

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