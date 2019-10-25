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Погибший в Харькове был свидетелем в деле Вороненкова - СМИ

Комментариев: 2
В результате перестрелки возле супермаркета погиб Владимир Борох, который, по данным адвоката, был свидетелем в деле об убийстве российского экс-депутата.
В Харькове снова случилась перестрелка
В Харькове снова случилась перестрелка
Полиция

В результате перестрелки возле супермаркета в Харькове погиб Владимир Борох, который был свидетелем по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко, пишет проект Ґрати в Facebook.

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По данным СМИ, Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова, который ранее входил в руководство харьковской организации "Оплот".

По данным медиков, в результате перестрелки в карете "скорой" погиб 35-летний мужчина. Еще один пострадавший, мужчина 40 лет, находится в "неотложке". Его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

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Теги: Харьков, стрельба, перестрелка, Убийство Вороненкова
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    25.10.2019, 16:40
Оценка:  -2
Хулиганка*
БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО ДЕЛА?
vlad006    25.10.2019, 16:53
Оценка:  -1
vlad006
был свидетелем
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