Погибший в Харькове был свидетелем в деле Вороненкова - СМИ

В результате перестрелки возле супермаркета погиб Владимир Борох, который, по данным адвоката, был свидетелем в деле об убийстве российского экс-депутата.

В Харькове снова случилась перестрелка Полиция

В результате перестрелки возле супермаркета в Харькове погиб Владимир Борох, который был свидетелем по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко, пишет проект Ґрати в Facebook.

Читай также: Появилось еще одно видео стрельбы в Харькове По данным СМИ, Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова, который ранее входил в руководство харьковской организации "Оплот".

По данным медиков, в результате перестрелки в карете "скорой" погиб 35-летний мужчина. Еще один пострадавший, мужчина 40 лет, находится в "неотложке". Его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

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