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В штабе ООС высказались о ситуации в Золотом

Комментариев: 6
Добровольцы, с которыми разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или ВСУ и находятся в Золотом с оружием нелегально.
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - ООС
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - ООС
twitter.com/bankomet

В штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся там с оружием нелегально. Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр штаба в субботу, 26 октября.

В пресс-центре напомнили, что Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое, сегодня пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в законе про ООС четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему предоставляется должная правовая оценка.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Также сообщалось, что несколькими днями ранее участок разведения возле Золотого дважды обстреляли из стрелкового оружия.

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Теги: донбасс, штаб, Операция объединенных сил, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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МішкаНаПівдні*    26.10.2019, 19:32
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Конечно не нормальная ситуация когда люди с оружием делают, то хотят и может быть правы повстанцы взявшие в руки оружие, что-бы защититься от таких "патриотов", кстати в начале войны на Донбассе, эти люди также незаконно с оружием в руках, пришли наводить свои бандеровские порядки на Донбассе.
МішкаНаПівдні*    26.10.2019, 19:38
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Зеленский сказал, что он "не лох", но похоже ребята с которыми он общался это опровергают. Денис, с позывным "Янтарь" на видео в ю тубе уже сказал, что они никуда уходить не собираются. Я, думаю Зеленскому нужно попросить Путина пересмотреть Минск-2, сказать - "А хлопцы меня, не слушаются".
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 18:43
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Если бы там на самом деле было нелегальное оружие, - халуи Авакова уже прискакали бы вприпрыжку!
Брюква_и_Клюква    26.10.2019, 18:40
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Это были охранники ВаЗЕлина. Волотька перенял эту хитрость от своего лысого тезки.
Ukraineslava    26.10.2019, 18:34
Оценка:  0
Ukraineslava
В 2014 добровольцам очко целовали только бы они воевали, а щас типа на крыс их ставят....
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 18:40
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Так всегда.
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