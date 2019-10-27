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Украина пока не планирует возвращаться в ПАСЕ

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Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, но в Верховной Раде пока не видят перспектив для этого.
Разумков озвучил позицию по ПАСЕ
Разумков озвучил позицию по ПАСЕ
 
Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в эфире телеканала ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
 
По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.
 
 
"Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было ", - заявил Разумков.
 
Напомним, что украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.
 
 

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Теги: ПАСЕ, Верховная Рада, парламент, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    27.10.2019, 21:46
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ.....)))
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