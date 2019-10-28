Федина: Угроз президенту Зеленскому не было

Фраза "кто-то думает, что он бессмертный" угрозой или оскорблением не является. Так считает нардеп.

Народный депутат от партии ЕС София Федина прокомментировала скандальную видеозапись с участием волонтера Маруси Зверобой. По ее словам, в видео угроз президенту не было.

Об этом она сообщила в эфире телеканала НАШ.

По мнению нардепа, на записи продемонстрирован “анализ настроений общества“.

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“Настроения, которые бурлят в обществе, – это причина для президента задуматься, а может, стоит услышать тех людей, которые не поддерживают разведение сил, сесть и поговорить, а не хамить и всех называть провокаторами“, – заявила Федина.

После того, как ведущий процитировал высказывания из скандального видео, Федина отреагировала так.

Послушайте мои слова, там не было ни одной угрозы, – подчеркнула она

Ранее сообщалось о том, что депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“.

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