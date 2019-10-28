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Нацкорпус из Золотого выгонять не будут – замглавы полиции Троян

Комментариев: 7
Вадим Троян пообещал, что при штурме Нацкорпуса он первым напишет рапорт на увольнение.

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей Национального корпуса собираются выгонять из Золотого. Об этом он сказал в комментарии ЛБ.ua.

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По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители Национального корпуса, был обычной проверкой.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", - сказал Троян.

На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это неправда, это ложь - так нельзя делать".

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"Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян.

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Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он "не лох какой-то". 

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Теги: полиция, донбасс, добровольческие батальоны, Национальный корпус
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Комментариев (8)
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Letohradek    28.10.2019, 16:15
Оценка:  -1
Letohradek
Зэбильное ссыкло поняло, что на его хамство ответят по взрослому
mark_demo    28.10.2019, 16:07
Оценка:  0
mark_demo
"кури-бухай,воруй убивай"-вот девиз этой застойной операции,которая длится больше 5ти лет
Peyot    28.10.2019, 15:25
Оценка:  0
Peyot
ну а сфига аваков будет выгонять своих цепных женокв нацкорпус нацжон и т.д. Выгонять они будут добровольцев!
Boxerogos    28.10.2019, 15:07
Оценка:  +5
Boxerogos
Вы лучше узнайте за чей счёт идёт финансирование этого Нациккорпуса.А то ведь эти"патриоты"нигде не работают,но при этом не дохнут от голода и выглядят довольно упитанно.
Krammer56    28.10.2019, 15:17
Оценка:  +5
Krammer56
за рахунок доїння фермерів і підприємців цими ж бандюками тільки при інших вивісках. ну і спорт клуби "по виїзду" - їх звуть ще тітушками
Boxerogos    28.10.2019, 15:53
Оценка:  +4
Boxerogos
Скоріш"євротітушками&quo t;.Вони ж за"єврошлях"!)))))) )))))
asfd0    28.10.2019, 15:24
Оценка:  +5
asfd0
За счёт контрабанды естественно, вот они свою частную таможню и защищают всеми возможными способами.
Peyot    28.10.2019, 15:27
Оценка:  +2
Peyot
нацкорпус финансируется аваковым ну и да с рекета бизнеса они зарабатывают под бравыми патриотическими лозунгами!
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