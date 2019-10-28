Нацкорпус из Золотого выгонять не будут – замглавы полиции Троян
Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей Национального корпуса собираются выгонять из Золотого. Об этом он сказал в комментарии ЛБ.ua.
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По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители Национального корпуса, был обычной проверкой.
"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", - сказал Троян.
На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это неправда, это ложь - так нельзя делать".
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"Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян.
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Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он "не лох какой-то".
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