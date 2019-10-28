Нацкорпус из Золотого выгонять не будут – замглавы полиции Троян

Вадим Троян пообещал, что при штурме Нацкорпуса он первым напишет рапорт на увольнение.

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей Национального корпуса собираются выгонять из Золотого. Об этом он сказал в комментарии ЛБ.ua.

Читай также: Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия

По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители Национального корпуса, был обычной проверкой.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", - сказал Троян.

На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это неправда, это ложь - так нельзя делать".

Читай также: Разумков заявил, что спич Зе в Золотом “иногда был эмоциональным”

"Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян.

Читай также: К добровольцам в Золотое приехала полиция - СМИ

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он "не лох какой-то".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram