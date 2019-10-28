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Трамп назвал Зеленского российским президентом

Комментариев: 2
Американский лидер, комментируя ситуацию с импичментом, перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фейсбук Белого Дома

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Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский. Забавную оговорку американский лидер сделал, общаясь с журналистами во время визита на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, пишет Украинская правда.

Словесную ошибку Трамп допустил, в очередной раз комментируя скандал о возможном давлении с его стороны на Зеленского во время их телефонного разговора в июле этого года. Трамп комментировал в частности ситуацию, которая может привести к его импичменту, и сначала трижды упомянул об “идеальном разговоре“ с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

Как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще, - сказал Трамп.

На оговорку тут же обратили внимание журналисты. 

Напомним, в американском Конгрессе возобновили слушания по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. После Филиппа Рикера в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник – Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду – Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг – Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

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Теги: США, Украина-США, казус, видео, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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PINKIPAU    28.10.2019, 19:08
Оценка:  0
PINKIPAU
))))))))))))))))))). Так мы сами не знаем. Может быть и российский.
ThaiFever    28.10.2019, 19:07
Оценка:  0
ThaiFever
Еще одно доказательство что мир не видит разницу между РФ и бывшим СССР .
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