В Луганской области в многоэтажке прогремел взрыв

В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами. Телесные повреждения в виде ожогов лица и рук получил один человек.

В Луганской области в пятиэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает спикер полиции области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Сегодня в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение о том, что в 15:15 в г. Приволье в пятиэтажке № 3-А по улице Котовского произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Как сообщается, владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи, во время которых произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук, с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь.

Среди жильцов дома пострадавших нет. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв в квартире жилого дома. В результате происшествия погиб 73-летний мужчина.

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