Усиленные патрули полиции работают в Золотом

Патрулировать Золотое отрядам полиции помогают гвардейцы. Таким образом в МВД надеются избежать провокаций.

Усиленные патрули Национальной полиции работают в Золотом Луганской области, где проходит разведение сил и средств. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства во вторник, 29 октября.

По его словам, сил полиции достаточно, чтобы обеспечить порядок и безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации. В частности, в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули полиции.

Напомним, что ранее Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Позже в штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или ВСУ и находятся в Золотом с оружием нелегально.

Ранее сегодня Арсен Аваков заявил, что ветераны пока не нарушали закон. Он также подтвердил, что в том районе были обстрелы со стороны сепаратистов.

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