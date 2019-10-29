Рада приняла закон по укреплению государственной границы

Цель нового решения - строительство и содержание инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Особенно границу будут укреплять на Востоке dpsu.gov.ua

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает улучшение инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с РФ, сообщается 29 октября на сайте парламента.

В то же время документ имеет целью строительство и содержание инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек , коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Закон определяет, чтобы в постоянное пользование ГПСУ предоставлялись земельные участки шириной 30-50 метров вдоль всей линии государственной границы, а также освободить эти органы от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Напомним, Генпрокуратура открыла уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн гривен бюджетных средств при закупке иностранной автотехники для Государственной пограничной службы.

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