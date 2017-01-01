Опубликован закон о материальной ответственности военных

31 октября 2019 года закон вступит в силу.

Законопроект №1225 “О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц“ в среду, 30 октября, был опубликован в издании “Голос Украины“. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читай также: У военных украли пистолеты и автоматы в военной части под Житомиром

В документе, кроме прочего, определяются основания и условия привлечения к материальной ответственности военных, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшения или снижения его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей.

Также в законе оговорен порядок возмещения такого вреда.

Действие закона распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.

Читай также: Опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил документ 9 октября и передал его на подпись Зеленскому. Президент подписал этот закон 29 октября.

Как сообщалось 5 мая, командир сводной роты вымогал взятку из-за “утерянного имущества“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram