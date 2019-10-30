Дело 2 мая: Верховная Рада отказалась создать ВСК для расследования

Проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента поддержали лишь 79 нардепов.

Верховная рада не поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования событий, произошедших 2 мая 2014 в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 30 октября.

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В частности, нардепы провалили проект постановления №2198 О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка. За него проголосовали лишь 79 парламентариев.

Главой ВСК предлагали назначить нардепа от фракции Оппозиционная платформа За жизнь Николая Скорика.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

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