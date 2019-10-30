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Призыв в армию с 18 лет: В Минобороны разъяснили детали

Комментариев: 3
Замглавы Минобороны разъяснил ситуацию по возрасту призывников.
Зам главы министра обороны Александр Полищук
Зам главы министра обороны Александр Полищук
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В украинском законодательстве сохранена норма о возможности призыва мужчин с 18-летнего возраста. Об этом сообщил замглавы Минобороны Александр Полищук в интервью Радио Свободе.

Военный чиновник также напомнил о норме 2014 года, которая переносит минимальный возраст для призывника.

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“Законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. <...> Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста“, - пояснил он.

По мнению Полищука, решение об исключении “срочников“ в зоне ООС было правильным. Сейчас призывники составляют активный резерв ВСУ.

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Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил. 

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Теги: армия, призыв, александр полищук
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Комментариев (3)
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Alexsy    30.10.2019, 15:01
Оценка:  +1
Alexsy
Галицаи шагом марш в армию! И Родину защищать!
Клубника в Польше уже отошла!
Alexsy    30.10.2019, 15:01
Оценка:  +1
Alexsy
Галицаи шагом марш в армию! И Родину защищать!
Клубника в Польше уже отошла!
КимЧенПых    30.10.2019, 14:50
Оценка:  +4
КимЧенПых
хуле не бритый по уставу.
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