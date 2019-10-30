Призыв в армию с 18 лет: В Минобороны разъяснили детали
В украинском законодательстве сохранена норма о возможности призыва мужчин с 18-летнего возраста. Об этом сообщил замглавы Минобороны Александр Полищук в интервью Радио Свободе.
Военный чиновник также напомнил о норме 2014 года, которая переносит минимальный возраст для призывника.
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“Законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. <...> Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста“, - пояснил он.
По мнению Полищука, решение об исключении “срочников“ в зоне ООС было правильным. Сейчас призывники составляют активный резерв ВСУ.
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