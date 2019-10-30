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На Донбассе объявлен "желтый режим": Что это значит для простых жителей

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В штабе объявили о "желтом режиме", во время которого военные и правоохранители обладают особыми полномочиями.
В Золотом проводится разведение сил
В Золотом проводится разведение сил
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В штабе ООС заявили о введении “желтого режима“ на Донбассе. Особый режим был введен в действие в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Пребывание и перемещения лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность. При этом осуществляется досмотр транспортных средств и личных вещей“ – говорится в сообщении.

  • Военные и полицейские при “желтом режиме“ имеют специальные полномочия:
  • применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;
  • проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать;
  • проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;
  • заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
  • использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).
  • Ограничение для гражданских лиц:
  • въезд в район проведения операции;
  • получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
  • допущение представителей органов государственной власти;
  • хранение, использование и перемещение огнестрельного оружия и патронов;
  • полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео- и фотосъемок;
  • использование радиостанций в транспорте;
  • проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
  • посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
  • ограничение движения транспортных средств по объездным путям.

Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил. 

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Теги: Донбас, желтый режим
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Комментариев (1)
Alexsy    30.10.2019, 14:56
Оценка:  -2
Alexsy
А раньше этого не было?
Странно, даже когда про обстрелы каждый день вещали?
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