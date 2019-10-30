На Донбассе объявлен "желтый режим": Что это значит для простых жителей

В штабе объявили о "желтом режиме", во время которого военные и правоохранители обладают особыми полномочиями.

В штабе ООС заявили о введении “желтого режима“ на Донбассе. Особый режим был введен в действие в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Пребывание и перемещения лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность. При этом осуществляется досмотр транспортных средств и личных вещей“ – говорится в сообщении.

Военные и полицейские при “желтом режиме“ имеют специальные полномочия:

применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;

проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать;

проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;

заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Ограничение для гражданских лиц:

въезд в район проведения операции;

получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

допущение представителей органов государственной власти;

хранение, использование и перемещение огнестрельного оружия и патронов;

полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео- и фотосъемок;

использование радиостанций в транспорте;

проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

ограничение движения транспортных средств по объездным путям.

Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил.

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