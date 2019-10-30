На Донбассе объявлен "желтый режим": Что это значит для простых жителей
В штабе объявили о "желтом режиме", во время которого военные и правоохранители обладают особыми полномочиями.
В штабе ООС заявили о введении “желтого режима“ на Донбассе. Особый режим был введен в действие в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба.
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“Пребывание и перемещения лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность. При этом осуществляется досмотр транспортных средств и личных вещей“ – говорится в сообщении.
- Военные и полицейские при “желтом режиме“ имеют специальные полномочия:
- применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;
- проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать;
- проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;
- заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
- использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).
- Ограничение для гражданских лиц:
- въезд в район проведения операции;
- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
- допущение представителей органов государственной власти;
- хранение, использование и перемещение огнестрельного оружия и патронов;
- полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео- и фотосъемок;
- использование радиостанций в транспорте;
- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
- ограничение движения транспортных средств по объездным путям.
Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил.
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Странно, даже когда про обстрелы каждый день вещали?