"Без Герасимьюк": В Нацсовете ожидаются увольнения

Спикер ВР Дмитрий Разумков подал законопроект об увольнении некоторых членов Нацсовета.

Спикер ВР Дмитрий Разумков подал проект №2344 Об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает на сайте Рады.

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“В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона “О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания“ уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий“ - говорится в поданном проекте.

Проект постановления об обновлении состава Нацсовета Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Нацсовет устроит телеканалу проверку из-за интервью с Азаровым.

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