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Нацсовет устроит телеканалу проверку из-за интервью с Азаровым

Комментариев: 2
В программе Гордон, которую транслировал телеканал НАШ, были замечены сразу несколько нарушений законодательства.
Нацсовет устроит телеканалу проверку из-за интервью с Азаровым
Нацсовет устроит телеканалу проверку из-за интервью с Азаровым
wikimedia.org

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО Наша Прага (Киев, спутниковое вещание, логотип НАШ) из-за высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в передаче Гордон. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО Наша Прага, г.Киев (логотип Макси-ТВ), в связи с трансляцией программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства, - говорится в сообщении.

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Мониторинг спутникового вещания телеканала Макси-ТВ 5 октября зафиксировал трансляцию передачи Гордон, гостем которой был Азаров. В программе были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований закона Украины Об информации. Информация также имела признаки нарушений закона О телевидении и радиовещании.

Отмечается, что после выездной проверки деятельности компании будет принято “соответствующее решение“.

Напомним, владельца каналов “112 Украина“ и “NewsOne“ допросила СБУ. Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.

 

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Теги: СМИ, Азаров, проверка, телеканал, Нацсовет по телевещанию
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Комментариев (2)
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bugrov3    17.10.2019, 18:23
Оценка:  0
bugrov3
отправить ссученных на арду и пусть хоть до ус рачки вещают на урал.
Антибес    17.10.2019, 18:21
Оценка:  0
Антибес
Вот это я понимаю"свобода слова"!Как в Ивропи!С Россией"ведём войну",при этом во всю торгуя с ней чем только можно...Декларируем европуть,при этом ежедневно показываем свою"северокорейскую"су щность...Браво!)))))
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