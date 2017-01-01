В МВД рассказали о патрулировании Золотого
Ситуацию в Золотом контролируют дополнительные наряды полиции и военнослужащие Нацгвардии. Об этом заявил заместители главы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба полиции в четверг, 31 октября.
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"Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения о корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка", - говорит Троян.
Вадим Троян с главой полиции Луганской области Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.
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"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - заверил Троян.
Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР".
Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения "режима тишины".
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