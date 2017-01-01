Сепаратисты на Донбассе задействовали снайперов

В среду позиции украинских военных 19 раз подверглись обстрелу, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

На Донбассе зафиксировано 19 обстрелов за сутки Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает пресс-центр ООС.

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В частности, зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов. Также противник применил минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, были зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, пять раз недалеко от Водяного, шесть раз вблизи Крымского, возле Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Южного, Троицкого, Новолуганского и Орехового.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, - отметили в ООС.

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С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы.

Напомним, штаб ООС рассказал о разведении сил возле Золотого. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела фиксацию выполнения отвода сил и средств на участке возле Золотого.

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