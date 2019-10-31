Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому
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В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг допустил оплошность - он сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Владимир Зеленский. Генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.
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Столтенберг напомнил, что "процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также - для членства в будущем (Украины в НАТО - Ред.)".
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Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.
Важно было дать мощный сигнал всем, он был сделан, это очевидно.