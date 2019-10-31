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Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому

Комментариев: 10
Генсек НАТО сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины.
Руководство НАТО 31 октября прибывает с визитом в Киеве и обсуждает с первыми лицами государства все ключевые вопросы.

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В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг допустил оплошность - он сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Владимир Зеленский. Генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

 
 
В ходе заседания Столтенберг призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить светлое будущее своему народу и продвигаться в сторону членства в НАТО.
 
"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ", - сказал он в начале заседания. 

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Столтенберг напомнил, что "процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также - для членства в будущем (Украины в НАТО - Ред.)".

В свою очередь президент Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program). 
 
"Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал глава государства.

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Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Напомним, Зеленский просит НАТО расширить сотрудничество.

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Теги: Киев, НАТО, реформы, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
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Комментариев (10)
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Антибес    31.10.2019, 12:34
Оценка:  +4
Антибес
Оплошность?Не смешите мои седые яйца,скоморохи!Никакой оплошности не было.Просто Хозяин дал понять что больше не намерен терять своё драгоценое время с"нерабами","нелох ами"и прочим вымирающим биомусором.
farfalle    31.10.2019, 12:25
Оценка:  +6
farfalle
Умыли вас опять, холопы?))) не теряйте морковку из виду
asfd0    31.10.2019, 12:18
Оценка:  +6
asfd0
Мнение индейцев шерифа не волнует, пора бы уже привыкнуть.
Spellpusha    31.10.2019, 12:17
Оценка:  -7
Spellpusha
Главное слово было у Столтенберга, что Украина будет в НАТО. Это факт. И было бы уместно утвердить это монологом, потому что до некоторых это не доходит если есть дополнительный спитч.
Важно было дать мощный сигнал всем, он был сделан, это очевидно.
Spellpusha    31.10.2019, 12:17
Оценка:  -7
Spellpusha
Спасибо господин Столтенберг за визит, поддержку и четкий сигнал.
asfd0    31.10.2019, 12:21
Оценка:  +6
asfd0
Он бы оценил твой подхалимаш, может быть даже разрешил ботинок облизать ))))))
Зелибоба    31.10.2019, 12:29
Оценка:  +5
Зелибоба
поцалуй его еще в причинное место тряпка вонючая
farfalle    31.10.2019, 12:26
Оценка:  +6
farfalle
"Мощный сигнал" вам уже сделали. Когда меняли прокурора и назначали смотрящего.
Зелибоба    31.10.2019, 12:28
Оценка:  +5
Зелибоба
Пока Ющ не стремился в НАТО, и пока не начал пропагандировать русофобию.... проблем у Украины никаких не было! Все проблемы от этой шизойдной навязчивости и упоротых галицаев
Spellpusha    31.10.2019, 12:48
Оценка:  0
Spellpusha
Чушь не перди. Я русскоязычный украинец. При Ющенко были самые лучшие годы в моей жизни. Я не замечал никакой русофобии нигде. Русофобии как раз хотели кремлевские свиньи, которым не нравилось, что у таких как я все хорошо без их власти над нами... так что фак ю ..!.. А мы в НАТО
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