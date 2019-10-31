В полиции назвали число добровольцев в Золотом

В поселке остались только 10 ветеранов. Они занимаются волонтерской работой - помогают местным жителям.

В полиции рассказали, сколько ветеранов осталось в Золотом facebook.com/pressjfo.news

Из поселка Золотое Луганской области уехала большая часть ветеранов - остались только 10 человек. Об этом рассказал замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает hromadske.

Оставшиеся волонтеры-ветераны, говорит Троян, безоружны - оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело, - пояснил он.

В полиции утверждают, что за последние двое суток в поселке внештатных ситуаций не возникало. Военные, пояснил Троян, выполняют свои задачи, Нацполиция - свои. В Золотом также находится взвод Нацгвардии - вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Ранее руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

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