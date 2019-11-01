Украину ждет мощное землетрясение

Последнее мощное землетрясение было в Украине в 1908 году.

В Украине ожидаются точки до 8 баллов Сегодня

Сейсмическая активность в Украине случается каждые 100-120 лет. Последний раз страну "трясло" в 1908 году. По мнению Александра Кендзеры из Института геофизики НАН Украины, страну ждет серьёзное землетрясение. Об этом сообщает Сегодня.

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Наиболее опасной считается Зона Вранча – это местность от Южных до Восточных Карпат (румынские и украинские). Максимальная магнитуда здесь может достигать 8,3 баллов.

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Украинцам, проживающим на территории от Карпат до Одесской области, следует соблюдать осторожность. Во время прошлого землетрясения эпицентры были зафиксированы в таких населенных пунктах: Свалява, Мукачево, Ужгород. Восточная и центральная части Украины землетрясению подвержены меньше. Здесь магнитуда может составлять максимум 5 баллов.

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Ранее сообщалось о том, что в Китае произошло мощное землетрясение. На северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Пострадавших нет, однако, толчки вызвали панику.

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