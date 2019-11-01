Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сокращения чиновников РГА: Стало известно какую новую работу нашли уволенным

Комментариев: 2
Будет проведен конкурсный отбор.
Без работы чиновники не останутся
Без работы чиновники не останутся
rabotai.in
Работники районных государственных администраций (РГА), которых уволили, смогут устраиваться в исполнительные органы Объединенных территориальных общин (ОТГ) или префектур, заявила 1 ноября министр развития общин и территорий Алена Бабак.
 

Читай также: “Странный архаизм“: Дубилет хочет отказаться от публикации законов в газетах

“Уволенные в результате оптимизации работники РГА могут быть трудоустроены по результатам конкурсного отбора в исполнительные органы общин и в дальнейшем префектур“, - рассказала Бабак.
 
Она объяснила, что сокращение аппарата районных госадминистраций состоится для того, чтобы устранить дублирование полномочий этих советов и органов местного самоуправления.
 
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено уволить 18449 работников районных государственных администраций. По его словам, это решение позволит повысить эффективность работы государственных органов в дальнейшем.
 
Как сообщалось 31 октября, Кабмин сократит штат всех РГА на более чем 18 тысяч позиций.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: администрация, чиновники, местное самоуправление, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 18:37
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Дайте угадаю - они приняты советниками к новым зеленым чиновникам! Не зря Офис преЗЕдента по числу трудящихся в 2 раза шире, чем Администрация Мародера.
Путин_xyйло    01.11.2019, 18:14
Оценка:  +1
Путин_xyйло
“Уволенные в результате оптимизации работники РГА могут быть трудоустроены по результатам конкурсного отбора в исполнительные органы общин и в дальнейшем префектур“
Тогда это будет не местное самоуправление, а централизованное назначение!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь