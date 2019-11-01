Сокращения чиновников РГА: Стало известно какую новую работу нашли уволенным
Будет проведен конкурсный отбор.
Работники районных государственных администраций (РГА), которых уволили, смогут устраиваться в исполнительные органы Объединенных территориальных общин (ОТГ) или префектур, заявила 1 ноября министр развития общин и территорий Алена Бабак.
Читай также: “Странный архаизм“: Дубилет хочет отказаться от публикации законов в газетах“Уволенные в результате оптимизации работники РГА могут быть трудоустроены по результатам конкурсного отбора в исполнительные органы общин и в дальнейшем префектур“, - рассказала Бабак.
Она объяснила, что сокращение аппарата районных госадминистраций состоится для того, чтобы устранить дублирование полномочий этих советов и органов местного самоуправления.
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено уволить 18449 работников районных государственных администраций. По его словам, это решение позволит повысить эффективность работы государственных органов в дальнейшем.
Как сообщалось 31 октября, Кабмин сократит штат всех РГА на более чем 18 тысяч позиций.
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