Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разведение сил в Золотом официально завершилось

Комментариев: 0
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.
Разведение сил в Золотом завершилось
Разведение сил в Золотом завершилось
Минобороны Украины

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

"Представители СММ ОБСЕ, в частности с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", – сообщили в пресс-службе ООС.

В ООС напомнили, что в случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов военнослужащие дадут адекватный ответ.

Кроме того, в течение текущих суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, полицейская миссия ОБСЕ, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь