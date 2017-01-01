Разведение сил в Золотом официально завершилось

ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

"Представители СММ ОБСЕ, в частности с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", – сообщили в пресс-службе ООС.

В ООС напомнили, что в случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов военнослужащие дадут адекватный ответ.

Кроме того, в течение текущих суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet