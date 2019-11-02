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Яременко заявил о нарушении журналистами закона

Комментариев: 2
Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".
Скандал с Яременко
Скандал с Яременко
facebook.com/Olexandr2013

Нардеп от партии Слуга народа Богдан Яременко считает, что в рамках последней истории с перепиской не нарушил ни один закон, в то время как журналисты нарушили как минимум две статьи Уголовного кодеска Украины. Видео с комментарием Яременко опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube в ночь на 2 ноября.

"Все, о чем мы можем говорить, - это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно... Судя по тому, что это (скриншоты, - ред.) выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия", - сказал он.

Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

"И на основании этого полстраны и половина Facebook делают выводы, что Яременко занимается проституцией... С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения", - заявил депутат.

Напомним,  журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

После скандала он написал заявление об уходе с поста председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Новые переписки Яременко с девушками в Раде

 

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Теги: проституция, депутаты, секс-скандалы, скандал, Журналисты, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Coюзник    02.11.2019, 17:35
Оценка:  +1
Coюзник
Чувак не понял ... каръера закончена. И чем быстрее он сложит мандат депутата тем для него лучше ...
ВасяизИваново    02.11.2019, 17:31
Оценка:  0
ВасяизИваново
В чем проблема подай заяву. А свидомне я так скажу - может у человека проблемы, ну там жена не дает, иногда такие жены нынче попадаются, а вы на него набросились, аки псы. Ну и потом, он повинился, а повинную голову и мечь не сечет, или в Украине не так?
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